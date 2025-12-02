El empleo saca músculo en Cantabria con el mejor noviembre desde 2007

Los datos de empleo en Cantabria siguen reflejando el músculo del mercado laboral en la región con el mejor mes de noviembre desde 2007 tras ... registrar 27.919 desempleados en la región, la cifra más baja en este mes en los últimos veintidós años. Así, la región cierra el mes con 3.562 afiliados más y 1.068 desempleados menos respecto al undécimo mes del año pasado.

A pesar de que Cantabria sumó 88 desempleados (+0,32%) en noviembre con respecto a octubre y restó 1.161 afiliados a la Seguridad Social, el balance en términos interanuales es positivo, según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Cantabria (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

En el penúltimo mes de 2025, el desempleo creció en todos los sectores de Cantabria, salvo en la industria, donde bajó en 21 personas, y en el colectivo de persona sin empleo anterior, en 23. Una vez más, el sector en el que más creció el paro en términos brutos en Cantabria en noviembre fue el de servicios, con 119 desempleados más (+0,56%), seguido ya de lejos por el sector de la construcción (7 desempleados más) y en la agricultura con 6 más. Con estos aumentos, aunque la fotografía anual es positiva, la región encadena cuatro meses de subidas en el desempleo. Eso sí, la diferencia es notable. Si de septiembre a octubre, la región sumaba 554 nombres en la lista del paro, ahora, de octubre a noviembre han sido 88.

Con estas cifras, a cierre de noviembre los sectores con más parados en Cantabria son servicios (21.246) y el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.469), mientras que los que mejor parados salen son agricultura (382); construcción (1.755), e industria (2.067).

Con la mirada a corto plazo, Cantabria (+0,34%) es una de las cinco comunidades autónomas en las que se incrementó el desempleo de octubre a noviembre, encabezadas por Baleares, donde aumentó un 9,15 %. En el otro extremo, los mayores descensos están en Galicia (-1,60 %), la Comunidad de Madrid (-1,39 %) y Andalucía (-1,15 %).