El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas acceden a una oficina del servicio cántabro de empleo.

El empleo saca músculo en Cantabria con el mejor noviembre desde 2007

La región suma 88 desempleados en noviembre con respecto a octubre y resta 1.161 afiliados a la Seguridad Social, aunque el balance en términos interanuales es positivo

A. G. Z

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

Los datos de empleo en Cantabria siguen reflejando el músculo del mercado laboral en la región con el mejor mes de noviembre desde 2007 tras ... registrar 27.919 desempleados en la región, la cifra más baja en este mes en los últimos veintidós años. Así, la región cierra el mes con 3.562 afiliados más y 1.068 desempleados menos respecto al undécimo mes del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  3. 3

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  6. 6

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El empleo saca músculo en Cantabria con el mejor noviembre desde 2007

El empleo saca músculo en Cantabria con el mejor noviembre desde 2007