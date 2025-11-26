La empresa cántabra Cosmikal, premiada por el Centro Criptológico Nacional

La empresa cántabra de ciberseguridad Cosmikal ha recogido este miércoles el Premio del Catálogo de Productos y Servicios STIC (Cpstic) del Centro Criptológico Nacional (CCN- ... CERT) en la categoría pyme por su compromiso con este catálogo. Según ha informado la empresa, que forma parte del grupo PITMA, se le ha otorgado el galardón por su capacidad de innovación y de ofrecer productos con las «máximas garantías», además de certificados por el propio CCN.

El premio llega en un momento clave para la compañía, ya que coincide con el año en que Endurance, uno de sus productos, ha obtenido la certificación Lince dentro del catálogo Cpstic. El CEO de Cosmikal, Luis Miguel González, ha sido el encargado de recoger este premio en un evento que se ha celebrado en Madrid en el marco de las Jornadas STIC CCN Cert.

Allí, González ha agradecido al CCN su labor con el CPSTIC, una «garantía de calidad y de que el producto está desarrollado con unos parámetros de seguridad suficientes y necesarios», algo que permite a «fabricantes nacionales competir con gigantes tecnológicos globales». Asimismo, ha puesto en valor que Cosmikal desarrolla sus productos en base a premisas como «seguridad, usabilidad y el empeño en contribuir a un ecosistema que garantice la soberanía nacional en lo relativo a la protección de los datos».

Además de Cosmikal, reconocida en la categoría pyme, las Jornadas STIC 2025 han repartido otros cinco premios: a Amazon Web Services, destacado como proveedor de servicios cloud; a Samsung, como fabricante de productos de seguridad; al Cuerpo Nacional de Policía, como organismo público; y a la Agencia Estatal de Administración Digital, con el reconocimiento a la formación y concienciación. Asimismo, se ha entregado un premio honorífico al exjefe del departamento de Productos y Tecnologías del CCN, José Miguel Loste.