El CEO de Cosmikal, Luis Miguel González, recogiendo el premio. DM

La empresa cántabra Cosmikal, premiada por el Centro Criptológico Nacional

La compañía ha sido distinguida con el Premio del Catálogo de Productos y Servicios STIC en la categoría pyme

H. R.

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:14

La empresa cántabra de ciberseguridad Cosmikal ha recogido este miércoles el Premio del Catálogo de Productos y Servicios STIC (Cpstic) del Centro Criptológico Nacional (CCN- ... CERT) en la categoría pyme por su compromiso con este catálogo. Según ha informado la empresa, que forma parte del grupo PITMA, se le ha otorgado el galardón por su capacidad de innovación y de ofrecer productos con las «máximas garantías», además de certificados por el propio CCN.

