La empresa familiar cántabra mira con optimismo a 2026
Casi el 92% de los socios de Acefam asegura en el acto navideño que prevé mantener o aumentar plantilla y ventas durante el próximo ejercicio
Santander
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:53
La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) se reunió ayer en el Hotel Real para celebrar su tradicional acto navideño y, de paso, tomar ... el pulso al tejido corporativo regional a través de su encuesta coyuntural. Una evaluación igualmente periódica que en esta ocasión arrojó un notable optimismo a pesar de las incertidumbres globales que sitúan cada vez en un marco más complejo el desarrollo de la actividad.
De los datos aportados por los asociados de Acefam se colige que el 91,6% de los empresarios de la asociación tiene previsto incrementar o mantener su plantilla en 2026; mientras que el 92% confía en aumentar o mantener sus ventas.
No sólo eso, sino que las previsiones que manejan los socios de Acefam pasan igualmente por otros hitos. Nueve de cada diez de los encuestados contemplan invertir en innovación. Dicho de otra forma, pondrán en marcha proyectos y soluciones que generarán riqueza y oportunidades de desarrollo en el territorio. Del mismo modo, tres de cada cuatro realizarán inversiones en la región, mientras que prácticamente el 70% (69,6) emprenderá algún proceso de internacionalización.
En la otra cara de la moneda, las preocupaciones. El elevado absentismo se sitúa en primer lugar, con aspectos como la retención y captación de talento también en lo alto de la lista.
El presidente de Acefam, Vicente Alciturri, aprovechó el discurso inaugural del acto de Navidad para destacar «el proceso de madurez y el compromiso» adquirido por las empresas familiares de Cantabria a la hora de abordar aspectos críticos para este colectivo. «La gobernanza, el proceso de transición generacional y la preparación de las nuevas generaciones son cuestiones sencillísimas de relatar y extremadamente complicadas de desarrollar».
Por otro lado, Manuel Iturbe, director de Banco Santander en Cantabria, moderó una conversación protagonizada por Víctor y Carmen Nogueira, presidente y accionista del Grupo Nogar, respectivamente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión