La empresa familiar cántabra mira con optimismo a 2026

La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) se reunió ayer en el Hotel Real para celebrar su tradicional acto navideño y, de paso, tomar ... el pulso al tejido corporativo regional a través de su encuesta coyuntural. Una evaluación igualmente periódica que en esta ocasión arrojó un notable optimismo a pesar de las incertidumbres globales que sitúan cada vez en un marco más complejo el desarrollo de la actividad.

De los datos aportados por los asociados de Acefam se colige que el 91,6% de los empresarios de la asociación tiene previsto incrementar o mantener su plantilla en 2026; mientras que el 92% confía en aumentar o mantener sus ventas.

No sólo eso, sino que las previsiones que manejan los socios de Acefam pasan igualmente por otros hitos. Nueve de cada diez de los encuestados contemplan invertir en innovación. Dicho de otra forma, pondrán en marcha proyectos y soluciones que generarán riqueza y oportunidades de desarrollo en el territorio. Del mismo modo, tres de cada cuatro realizarán inversiones en la región, mientras que prácticamente el 70% (69,6) emprenderá algún proceso de internacionalización.

En la otra cara de la moneda, las preocupaciones. El elevado absentismo se sitúa en primer lugar, con aspectos como la retención y captación de talento también en lo alto de la lista.

El presidente de Acefam, Vicente Alciturri, aprovechó el discurso inaugural del acto de Navidad para destacar «el proceso de madurez y el compromiso» adquirido por las empresas familiares de Cantabria a la hora de abordar aspectos críticos para este colectivo. «La gobernanza, el proceso de transición generacional y la preparación de las nuevas generaciones son cuestiones sencillísimas de relatar y extremadamente complicadas de desarrollar».

Por otro lado, Manuel Iturbe, director de Banco Santander en Cantabria, moderó una conversación protagonizada por Víctor y Carmen Nogueira, presidente y accionista del Grupo Nogar, respectivamente.