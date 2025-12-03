El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Nogueira, Víctor Nogueira, Isabel Gómez-Barreda, Eduardo Arasti, Vicente Alciturri, Ana Álvarez, Manuel Iturbe y Carlos Tejedor.

Ver 9 fotos
Carmen Nogueira, Víctor Nogueira, Isabel Gómez-Barreda, Eduardo Arasti, Vicente Alciturri, Ana Álvarez, Manuel Iturbe y Carlos Tejedor. Juanjo Santamaría

La empresa familiar cántabra mira con optimismo a 2026

Casi el 92% de los socios de Acefam asegura en el acto navideño que prevé mantener o aumentar plantilla y ventas durante el próximo ejercicio

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:53

Comenta

La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) se reunió ayer en el Hotel Real para celebrar su tradicional acto navideño y, de paso, tomar ... el pulso al tejido corporativo regional a través de su encuesta coyuntural. Una evaluación igualmente periódica que en esta ocasión arrojó un notable optimismo a pesar de las incertidumbres globales que sitúan cada vez en un marco más complejo el desarrollo de la actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  6. 6

    La Reserva del Saja toca techo
  7. 7

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  8. 8

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  9. 9

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La empresa familiar cántabra mira con optimismo a 2026