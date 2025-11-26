El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña

Las investigaciones preliminares de la Comisión Europea apuntan que la plataforma habría vendido «productos ilegales» y la institución teme que sea «un riesgo» para los consumidores europeos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:28

La Comisión Europea ha pedido explicaciones este miércoles a Shein por el escándalo de la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña en Francia. ... Las informaciones preliminares a las que ha tenido acceso Bruselas muestran que la plataforma digital ofrece productos que son ilegales en la Unión Europea (UE), según la Ley de Servicios Digitales, en particular «muñecas sexuales con aspecto de niña y armas»

