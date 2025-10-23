Las exportaciones cántabras se reducen un 6,5% entre enero y agosto

Las exportaciones de Cantabria caen un 6,5% entre enero y agosto con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 2.172,2 ... millones, lo que sitúa a la comunidad en el puesto 14 en crecimiento (excluyendo Ceuta y Melilla).

Por otro lado, las importaciones totalizan 2.002,8 millones, un 14,8% más, el mayor incremento del país, según datos publicados este jueves por la Dirección Territorial de Comercio en Cantabria, adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio.

Como resultado de estos flujos, el saldo comercial exterior de Cantabria en los ocho primeros mostró un superávit de 163,9 millones.

El principal sector de exportación en los ocho primeros meses del año 2025 fue el de semimanufacturas no químicas con 460 millones de euros y un descenso del 7,4%, seguido de los bienes de equipo con 371,3 millones y una caída del 40,1; el sector automóvil, con un crecimiento de un 44,5% hasta los 321,1 millones; y el de productos químicos, con 320 millones y una disminución del 5,6%.

Por su parte, los principales sectores de importación fueron el de bienes de equipo con 436,5 millones, un 41,6% más; el automóvil, con 436,1 millones y un alza del 40,9%; alimentación, que cae un 8,3% hasta los 335,9 millones; y semimanufacturas no químicas, con 280,2 millones y una disminución del 5,4%.

El análisis geográfico de las expediciones hasta agosto refleja una concentración del 67,5% de las ventas regionales en el ámbito intracomunitario, con 1.465,4 millones.