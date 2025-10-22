El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Escribano, presidente de Indra. EP

Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Comunica a la CNMV que espera que esta operación se resuelva en primera fase

José A. González

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:05

Comenta

Casi un año, concretamente diez meses después, Indra pone fin a la toma de control de Hispasat e Hisdesat. El 31 de enero, la compañía ... presidida por Ángel Escribano y de la que el Estado es accionista mayoritario, con un 28% de las acciones a través de la SEPI, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un acuerdo con Redeia para incorporar estas dos compañías a su conglomerado empresarial a cambio de 725 millones de euros. Ahora, con el visto bueno regulatorio en más de una decena de países -según palabras de Escribano-, cumplen un último trámite en España: avisar al regulador bursátil de estos avances. Será este organismo quien decida si da luz verde a la toma de control tanto de Hispasat como de su rama militar, Hisdesat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  4. 4

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  7. 7

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  8. 8

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  9. 9

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat