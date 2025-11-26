Manfacter, Banbú Cosmética y Panssari, premiadas en el Programa de Escalado de Empresas de Base Tecnológica

Las startups Manfacter, Banbú Cosmética Natural y Panssari se han alzado con los tres primeros premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas ... Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de Sodercán, dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, destinados a reforzar la consolidación y escalado de sus proyectos tecnológicos.

También se entregaron accésit de 10.000 euros cada uno a las empresas BoloTrack Technology, Valientes, Phytobatea, Takumi Parts, Deduce Data Solutions, Envisad e Idresa Services.

El acto, celebrado este miércoles en el Gran Casino Sardinero, contó con la participación del consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien destacó «el talento, la visión de futuro y la capacidad tecnológica» de los emprendedores cántabros.

«Este programa demuestra que Cantabria tiene una cantera innovadora sólida y un ecosistema emprendedor cada vez más preparado para competir en mercados nacionales e internacionales», señaló, tras destacar que en esta edición se presentaron 44 proyectos, de los que únicamente 10 llegaron a la final.

Arasti anunció la publicación de la nueva convocatoria del programa en el Boletín Oficial de Cantabria, e invitó a todas las personas con ideas o proyectos tecnológicos a participar.

El Programa EIBTs es una iniciativa de Sodercán destinada a impulsar startups con alto potencial de crecimiento y capacidad de generar valor añadido en la región, y forma parte de la estrategia del Gobierno de Cantabria para respaldar la innovación.