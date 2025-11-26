Manfacter, Banbú Cosmética y Panssari, premiadas en el Programa de Escalado de Empresas de Base Tecnológica
El certamen, promovido por Sodercán, cerró este miércoles su edición con la entrega de reconocimientos, a los que optaron 44 compañías
J. L.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:45
Las startups Manfacter, Banbú Cosmética Natural y Panssari se han alzado con los tres primeros premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas ... Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de Sodercán, dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, destinados a reforzar la consolidación y escalado de sus proyectos tecnológicos.
También se entregaron accésit de 10.000 euros cada uno a las empresas BoloTrack Technology, Valientes, Phytobatea, Takumi Parts, Deduce Data Solutions, Envisad e Idresa Services.
El acto, celebrado este miércoles en el Gran Casino Sardinero, contó con la participación del consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien destacó «el talento, la visión de futuro y la capacidad tecnológica» de los emprendedores cántabros.
«Este programa demuestra que Cantabria tiene una cantera innovadora sólida y un ecosistema emprendedor cada vez más preparado para competir en mercados nacionales e internacionales», señaló, tras destacar que en esta edición se presentaron 44 proyectos, de los que únicamente 10 llegaron a la final.
Arasti anunció la publicación de la nueva convocatoria del programa en el Boletín Oficial de Cantabria, e invitó a todas las personas con ideas o proyectos tecnológicos a participar.
El Programa EIBTs es una iniciativa de Sodercán destinada a impulsar startups con alto potencial de crecimiento y capacidad de generar valor añadido en la región, y forma parte de la estrategia del Gobierno de Cantabria para respaldar la innovación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión