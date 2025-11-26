El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrega de reconocimientos, este miércoles en el Gran Casino Sardinero. DM

Manfacter, Banbú Cosmética y Panssari, premiadas en el Programa de Escalado de Empresas de Base Tecnológica

El certamen, promovido por Sodercán, cerró este miércoles su edición con la entrega de reconocimientos, a los que optaron 44 compañías

J. L.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

Las startups Manfacter, Banbú Cosmética Natural y Panssari se han alzado con los tres primeros premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas ... Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de Sodercán, dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, destinados a reforzar la consolidación y escalado de sus proyectos tecnológicos.

eldiariomontanes Manfacter, Banbú Cosmética y Panssari, premiadas en el Programa de Escalado de Empresas de Base Tecnológica

