El Rey entrega a la presidenta de honor de Gullón el Premio a la Trayectoria Empresarial

La espectacular evolución de Galletas Gullón, que desde Aguilar de Campoo ha pasado de una firma familiar con 150 empleados a un referente internacional agroalimentario ... que vende por todo el planeta y da trabajo a más de 2.200 personas, 700 de ellas de Cantabria, vivió este lunes un merecido reconocimiento con nada menos que el Rey de España como testigo de excepción. Felipe VI entregó a María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de la compañía y artífice de su desarrollo durante décadas, el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

Según el acta del Jurado, la concesión del Premio a María Teresa Rodríguez se decidió «en reconocimiento a la destacada contribución de la premiada al desarrollo económico y social de España, fruto de décadas de dedicación, esfuerzo y trabajo. Su trayectoria ha generado empleo, impulsado la proyección internacional de sus actividades y aportado valor al entorno y al bienestar del país. Todo ello, unido a su capacidad para armonizar sus responsabilidades profesionales con iniciativas sociales, artísticas y culturales, le sitúa como un referente ejemplar para las generaciones venideras».

Por su parte, la empresaria quiso agradecer «un premio que pertenece a todos y cada uno de los que han formado parte en algún momento de la familia de Galletas Gullón, una empresa presente hoy en todo el mundo sin perder la esencia y los valores de nuestra tierra». A su vez, Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, declaró sentirse «muy orgullosa de un premio que reconoce la gran labor que ha hecho y continúa haciendo mi madre, nuestra presidenta de honor en esta empresa, en nuestro entorno y su inﬂuencia en el desarrollo económico y social de la comarca».

Otro de los pilares del crecimiento de la compañía es su director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, que también coincidió en lo «oportuno del galardón. El papel de María Teresa es imprescindible para entender la evolución de Galletas Gullón en las últimas décadas. Ha sido una pionera, no sólo en liderazgo femenino, sino también en comprender que la internacionalización y la innovación son piezas claves para el éxito en el sector agroalimentario», aseguró.

Las entidades convocantes de este Premio son el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos. El acto de entrega tuvo lugar en el Real Palacio de El Pardo, en Madrid. Presidido por Su Majestad el Rey, contó también con la presencia de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid; María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León; y María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, localidad donde la compañía tiene su domicilio social, entre otros.

Humildad y compromiso

Rodríguez Sainz (Aguilar de Campoo, 1942) es una de las empresarias más influyentes de la industria agroalimentaria española y figura clave en la transformación de Galletas Gullón en una compañía líder del sector a nivel internacional. En 1962 se casó con José Manuel Gullón, heredero de la familia fundadora de la compañía. El fallecimiento de su marido en 1979 marcó un punto de inflexión. Con cuatro hijos aún pequeños y sin experiencia en la gestión empresarial, asumió en 1983 la presidencia de la compañía. Lo hizo en un momento de gran incertidumbre y en un contexto social en el que casi no existían mujeres al frente de grandes compañías. Con tesón, humildad y visión estratégica, lideró una transformación basada en la reinversión continua de beneficios, la modernización industrial y el impulso a productos saludables cuando este concepto aún era incipiente.

Bajo su liderazgo, la compañía pasó de una pequeña empresa familiar con 150 empleados a convertirse en un líder del sector galletero a nivel mundial que genera 2.200 puestos de trabajo directo, más de 700 de ellos con empleados de Cantabria.

Su apuesta por fabricar en su localidad, su implicación con la comunidad y su defensa del desarrollo sostenible han sido rasgos distintivos de su trayectoria. En 2019 cedió la presidencia a su hija Lourdes Gullón Rodríguez, a quien transmitió valores esenciales como el compromiso con el entorno, la responsabilidad social y el trabajo guiado por un propósito.