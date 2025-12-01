El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Teresa Rodríguez, en el centro, flanqueada por el Rey de España y su hija, Lourdes Gullón. DM

El Rey entrega a la presidenta de honor de Gullón el Premio a la Trayectoria Empresarial

María Teresa Rodríguez asumió la dirección de la compañía en 1983 y lideró una transformación insólita que llevó a la galletera familiar de Aguilar al imperio internacional en que se ha convertido en la actualidad

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:43

La espectacular evolución de Galletas Gullón, que desde Aguilar de Campoo ha pasado de una firma familiar con 150 empleados a un referente internacional agroalimentario ... que vende por todo el planeta y da trabajo a más de 2.200 personas, 700 de ellas de Cantabria, vivió este lunes un merecido reconocimiento con nada menos que el Rey de España como testigo de excepción. Felipe VI entregó a María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de la compañía y artífice de su desarrollo durante décadas, el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

