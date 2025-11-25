Bruselas ve a España «en riesgo» de incumplir las reglas fiscales acordadas

Las Previsiones Económicas de otoño de la Comisión Europea trajeron buenas noticias para España, que liderará el crecimiento de los grandes países de la Unión ... Europea (UE), con un avance de su economía del 2,9%. Sin embargo, en su paquete de recomendaciones, Bruselas ha llamado la atención al país por «estar en riesgo de no cumplir con el techo de gasto neto» que marcan las reglas fiscales europeas, una situación en la que también se encuentran Croacia, Lituania y Eslovenia.

Bruselas señala que, según sus proyecciones, se espera que el aumento de gasto primario español para 2026 «esté por encima del techo recomendado por le Consejo» del 3,5%. Se trataría, según fuentes oficiales de un ligero desvío de algo menos de 5.000 millones de euros, una variación que estará por debajo del límite del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) anual y del 0,6% acumulado. Por ello, la Comisión no cree que el país vaya a infringir el plan fiscal acordado con Bruselas.

Ya en primavera, el Ejecutivo comunitario advirtió a España que su gasto neto para el periodo 2024-2025, estaba por encima del «techo» marcado por Bruselas y que también contemplaba el Gobierno en su plan fiscal estructural a medio plazo. Con todo, fuentes oficiales apuntaron entonces que el desvío era «ligero», lo que hace que el país «cumpla mayormente» con las reglas fiscales europeas. Además, el país guarda un as bajo la manga, ya que podría pedir la activación de la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas para aumentar el gasto en Defensa -una medida que Bruselsa ha dejado en manos de los Estados miembros- y que daría más margen presupuestario.

Crecimiento «sólido»

Dentro de unos meses, en primavera de 2026, la Comisión presentará un análisis del progreso de implementación de reformas y las inversiones que respaldan la prórroga del período de ajuste fiscal para varios países, entre ellos España. Mientras, los equipos técnicos de Bruselas apuntan que la capacidad de España para afrontar su nivel de deuda pública se sustenta «en una sólida expansión económcia y un fuerte crecimiento de los ingresos» y que seguirá reduciéndose en 2025 y 2026. Además, el país finalizará la supervisión posterior al programa a finales de 2025, siendo el primer Estado miembro en concluirla con éxito, ya que se espera que para entonces el país haya pagado el 75% de los préstamos recibidos durante el rescate, entre 2012 y 2013.

Señala además, que dos Estados miembros (España y Bélgica), no han remitido a Bruselas un borrador de Presupuestos Generales, ya que no se han presentado en sus parlamentos nacionales y, por tanto, no ha emitido una opinión concreta ni recomendaciones específicas a estos dos países. La opinión de España se basa en las previsiones económicas de la Comisión y en las tendencias previstas. Si en primavera, el Ejecutivo comunitario estima que España se ha desviado sí podría abrir un procedimiento contra el país, ya que consideraría que no cuenta con una senda sostenible de reducción de déficit y deuda.

Los documentos de Bruselas destacan que España experimenta «desafíos» en relación a la protección social y la inclusión y que el país se encuentra por encima de la media europea en el porcentaje de población en riesgo de exclusión social y pobreza. Destaca, además, que el país debe mejorar sus datos sobre abandono escolar temprano.