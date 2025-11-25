El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas ve a España «en riesgo» de incumplir las reglas fiscales acordadas

La Comisión Europea apunta que, según sus previsiones, el aumento de gasto primario español para 2026 «estará por encima» del 3,5% pactado

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Bruselas

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

Las Previsiones Económicas de otoño de la Comisión Europea trajeron buenas noticias para España, que liderará el crecimiento de los grandes países de la Unión ... Europea (UE), con un avance de su economía del 2,9%. Sin embargo, en su paquete de recomendaciones, Bruselas ha llamado la atención al país por «estar en riesgo de no cumplir con el techo de gasto neto» que marcan las reglas fiscales europeas, una situación en la que también se encuentran Croacia, Lituania y Eslovenia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  3. 3

    Los 40 años de Terminal Sur
  4. 4

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  5. 5

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7

    Conchi García, una «pionera, 'artillera', humilde y siempre con ganas de aprender»
  8. 8

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas ve a España «en riesgo» de incumplir las reglas fiscales acordadas

Bruselas ve a España «en riesgo» de incumplir las reglas fiscales acordadas