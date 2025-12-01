Las matriculaciones de vehículos aumentan un 23,1% en Cantabria durante 2025, la segunda mayor subida de España
Las operaciones hasta noviembre alcanzan las 8.140 unidades, con los híbridos y electrificados mandando en el global de transacciones
J. Lastra
Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:53
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria alcanzaron las 8.140 unidades hasta noviembre, lo que supone un incremento del 23,1% respecto al ... mismo mes del año anterior, superior a la media del país del 14,7% y el segundo más alto de las autonomías, por detrás de la Comunidad Valenciana (44,8%).
En noviembre se matricularon 781 turismos en la región, lo que supone un 0,8% más que en el mismo mes de 2024, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes. En el undécimo mes del año las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en Cantabria las 82 unidades, lo que supone un retroceso del 4,7% respecto a noviembre de 2024. Y en lo que va de año crecieron un 12,2%, hasta las 956.
En paralelo, los vehículos industriales registraron un incremento del 120% interanual con 33 unidades –frente a la caída del 3,6% de la media nacional–, y bajaron de enero a noviembre un 17,1%, con 343, cuando en España la caída fue del 6,6%.
Híbridos y electrificados
Por otra parte, Cantabria registró hasta noviembre 3.574 matriculaciones de vehículos híbridos y 1.697 de electrificados, que crecen respecto al mismo periodo de 2024. Concretamente, las matriculaciones de vehículos híbridos repuntaron un 28,9% interanual en el acumulado y un 19,7% en noviembre respecto al mismo mes del año pasado, con 339 unidades, en ambos casos por encima de la media nacional del 25,5% y del 16,8%, respectivamente.
Las operaciones de vehículos electrificados aumentaron un 143% en el acumulado y un 77% interanual en noviembre, con 186. La subida en el acumulado fue superior a la del conjunto del país del 101% pero inferior en el mensual (103% en España).
