SEG Automotive invertirá 16 millones en Treto para profundizar en su apuesta por la electrónica

La compañía con planta en Cantabria se lanza al nicho del automóvil 100% eléctrico y necesitará ampliar en 1.000 m2 sus espacios

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:26

SEG Automotive profundizará en su fábrica de Treto la apuesta que la compañía ha hecho en torno a la electrónica como parte de su proceso ... de diverisificación como proveedor de componentes para la industria del automóvil. La organización tiene previsto invertir 16 millones de euros en los próximos dos años para ampliar en 1.000 metros cuadrados su denominada 'sala limpia', un espacio puesto en marcha hace un año y donde a día de hoy cuenta con una línea para la fabricación de inversores de 48 voltios y el montaje de las placas de potencia.

