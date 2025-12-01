SEG Automotive invertirá 16 millones en Treto para profundizar en su apuesta por la electrónica

SEG Automotive profundizará en su fábrica de Treto la apuesta que la compañía ha hecho en torno a la electrónica como parte de su proceso ... de diverisificación como proveedor de componentes para la industria del automóvil. La organización tiene previsto invertir 16 millones de euros en los próximos dos años para ampliar en 1.000 metros cuadrados su denominada 'sala limpia', un espacio puesto en marcha hace un año y donde a día de hoy cuenta con una línea para la fabricación de inversores de 48 voltios y el montaje de las placas de potencia.

La factoría cántabra, especializada históricamente en alternadores y motores de arranque, ha evolucionado en paralelo al progresivo proceso de electrificación del sector de la movilidad. Primero, situándose en la vanguardia de las propuestas híbridas, como prueba que el producto estrella en la actualidad siga siendo el motor BRM de 48V, que realiza funciones de alternador en vehículos microhíbridos con etiqueta ECO. «Una solución eficiente y fácil de instalar para los grandes fabricantes que les permite reducir rápidamente sus emisiones», recuerda SEG.

1,3 millones de motores BRM de 48V hará SEG en 2026, que sirven como alternador.

Sin embargo, los pasos de los últimos tiempos van hacia una clara orientación hacia la electrónica y, también, la movilidad ligera. «Con sus actuales proyectos, la planta cántabra se ha posicionado como proveedor europeo capaz de fabricar íntegramente sistemas de propulsión, compuestos por el motor, el inverter o inversor y la centralita de control del vehículo, incluyendo todas ellas partes electrónicas y software. Un salto cualitativo que sitúa a Treto como un centro de referencia, mucho más que una fábrica de alternadores», detallan desde la compañía.

Nuevos proyectos La firma cántabra prevé entrar en el desarrollo de inversores de alta tensión en coches 100% eléctricos

De hecho, estos sistemas de propulsión se utilizan en soluciones de movilidad 100% eléctrica, así como en vehículos y sistemas híbridos de 48V, de forma que la factoría se ha asentado en el nuevo contexto del sector, aún dominado por la incertidumbre.

650 trabajadores tiene en la actualidad la factoría situada en Bárcena de Cicero.

Pero en Bárcena de Cicero quieren más, de ahí la necesidad de ampliación y nuevas inversiones. Sobre la mesa están proyectos para montaje de inversores de alta tensión para vehículos 100% eléctricos. Esto permitirá a Treto incrementar el nivel de profundidad de fabricación y así seguir impulsando la electromovilidad 100% eléctrica y libre de emisiones. En particular, según la empresa, este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de los procesos productivos para inversores de 400V y de 800V para diferentes aplicaciones.

Este salto hacia la electrónica implica «procesos clave con un alto grado de innovación debido al montaje, comprobación de componentes, desarrollo de software de control, sistemas de 'flasheo', etc. para lo que es necesaria una estructura importante de ingenieros y técnicos de alta cualificación».

Diversificación

El motor BRM de 48V, empleado como alternador en automóviles híbridos, igualmente realiza funciones de motor en vehículos eléctricos ligeros tales como motocicletas, las de reparto de Correos son un ejemplo; o en microcars, que ya llenan las principales capitales europeas. Los volúmenes de fabricación del BRM se espera que superen los 1,3 millones durante 2026, lo que compensa la caída de demanda del alternador convencional de 12V.

En paralelo, otros proyectos como su motor para bicicletas eléctricas, que se vende de la mano de BH.