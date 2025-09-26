El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Equipo de Celestia TTI que diseñó y fabricó los amplificadores en banda UHF del dúo de satélites SpainSat NG. DM

El segundo satélite español con tecnología cántabra se pondrá en órbita en un mes

En el programa SpainSat NG juega un papel clave la empresa con sede en Santander Celestia TTI y también colaboró en la fase inicial Acorde

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:11

El arranque de este año supuso también el despegue del SpainSat NG I, un satélite destinado a las Fuerzas Armadas Españolas que supone un ... hito en la industria espacial de nuestro país. No obstante, dicho ambicioso programa comprende un segundo artefacto gemelo que seguirá el camino de su hermano en cuestión de semanas. Ambos ingenios espaciales son fruto de una intrincada colaboración liderada por Hisdesat y que cuenta con ADN cántabro corriendo por sus cables. Concretamente a través de la aportación de la empresa Celestia TTI (con sede en Santander y Madrid), que se encargó de desarrollar los amplificadores en banda UHF con los que ambos sistemas se pondrán en contacto con la tierra. Asimismo, en la fase inicial del proyecto sumó su granito innovador la empresa Acorde, nacida de la Universidad de Cantabria.

