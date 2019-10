Revilla: «Tenemos una economía muy dependiente de las contrataciones de julio y agosto» Los sindicatos lamentan la subida del desempleo y señalan al «empleo de calidad» como solución DM . Santander Jueves, 3 octubre 2019, 07:38

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reconocido que los datos del paro conocidos este miércoles, con una subida del 6,77% en la comunidad, son «lo esperado» al acabar los contratos del sector turístico en el verano.

«Es lo esperado en los meses de septiembre y octubre porque no nos engañemos, tenemos una economía muy dependiente de las contrataciones de julio y agosto«, ha dicho Revilla a preguntas de la prensa sobre la subida del paro en Cantabria, que ha registrado el mayor repunte de todas las comunidades autónomas.

El presidente ha evidenciado que, al finalizar la época estival, «muchos establecimientos hoteleros cierran hasta navidad y otros se quedan con lo justo para atender los fines de semana» por lo que «todo el personal» contratado para atender la «avalancha» del verano lo «dan de baja».

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, ha reconocido que los datos del paro de septiembre «no son buenos» pero ha señalado que hay que remontarse 11 años, hasta septiembre de 2008, para encontrar «unos mejores».

Ha evidenciado que el mes de septiembre «no es bueno para el empleo», ya que «tradicionalmente» siempre se registra una subida del paro y ha manifestado que, tras liderar Cantabria el descenso del paro y la creación de empleo en «los últimos meses», desde el Gobierno ya preveían que «el repunte en septiembre sería mayor en el resto de comunidades autónomas».

PP «La corporación del paro»

El Partido Popular ha afirmado hoy que Cantabria «está en manos de la corporación del paro, una asociación gestionada por Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga y cuyo único producto es la creación de desempleo«.

El parlamentario del PP, Lorenzo Vidal de la Peña, ha advertido que «no queda trabajador en Cantabria que pueda asegurar que esta tendencia no va a afectar a su sector porque el paro ha crecido en todos».

Para Vidal de la Peña, los cántabros tienen motivos para desconfiar de un Gobierno que «ante los evidentes signos de alarma en términos de empleo, frenazo de la economía y caída de la confianza del consumidor» aplica «la peor receta, porque se niega a bajar los impuestos, fulmina la inversión y recorta las políticas de empleo«.

Izquierda Unida «Sigue siendo el modelo del PP»

Izquierda Unida de Cantabria ha advertido al Gobierno de PRC-PSOE de que sus recortes presupuestarios, «que siguen el modelo del Partido Popular», llevarán, «inevitablemente», a la comunidad autónoma a «más paro todavía» y a «nuevas crisis industriales», en alusión al reciente ERTE anunciado en la planta de Sant Gobain en Santander.

«Ya vemos a donde nos lleva la inacción de un Gobierno de Cantabria que en lugar de ponerse a trabajar tras las elecciones decidió pasarse el verano de romería en romería», censura Izquierda Unida, que advierte de que «el mercado laboral necesita inversiones que ya resulta evidente que no podían esperar a septiembre», añade Leticia Martínez, coordinadora autonómica de la formación.

«Si no se invierte en el mercado laboral, si no se dota de medidas de protección social, si no se hace nada de nada, tendremos lo que tenemos: éxodo de población, retirada de industrias, liderazgo en el desempleo y problemas sociales, pobreza, exclusión o los desahucios que ya estamos viendo en las familias trabajadoras de Cantabria», ha sentenciado.

CEOE-CEPYME Valoración por sectores y edad

CEOE-CEPYME ha señalado que, pese a que Cantabria ha sido en septiembre la comunidad en la que más creció el desempleo, sin embargo se firmaron un 65% más de contratos indefinidos más que el mes anterior, lo que para el presidente de la patronal cántabra, Enrique Conde, muestra que «la empresa apuesta por el empleo estable al máximo de sus posibilidades» en el «peor escenario post estival».

En opinión de CEOE, los datos muestran que Cantabria cerrará 2019 con más paro que 2018. En este sentido, Conde ha advertido que la empresa está frenando el ritmo de contratación, lo que unido a otros datos como el mayor número de expedientes en FOGASA y en ORECLA, «ponen sobre la mesa un claro cambio de tendencia«.

Para el presidente de la patronal es «especialmente preocupante» la valoración por sectores y edad, porque Cantabria destruye empleo entre los más jóvenes y en industria, mientras que se ralentiza en construcción. Casi tres trabajadores de la industria abandonaron su puesto empleo a la semana entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, ha afirmado, advirtiendo de que esta situación que «hace saltar las alarmas en todos los sectores por la capacidad tractora de la industria».

Sindicatos Necesidad de un plan de empleo

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha lamentado hoy que los datos del desempleo en la región en el mes de septiembre vuelven a colocar a Cantabria en el top de un ranking que hay que abandonar con urgencia: el de la Comunidad Autónoma donde más crece el desempleo, con 2.163 personas más, un 6,77% más que en agosto.

Para el sindicato, el sube y baja de las cifras del desempleo evidencian que el modelo dista mucho de ser el ideal, pues se destruye empleo y los que se crean son precarios, temporales e insuficientes. Por ello, CCOO ha insistido en la urgente necesidad de elaborar un plan de empleo y formación regional que mejore la «empleabilidad de las personas y nos prepare ante los cambios y las nuevas formas de trabajo, considerando la repercusión de la globalización, la interdependencia, el envejecimiento de la población, el avance tecnológico y los cambios operados en los procesos productivos».

Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, ha recalcado que «la región debe apostar por sectores de mayor valor añadido», como la industria, y ha señalado que el sindicato exigirá, en el marco del Diálogo Social, «el desarrollo de un plan industrial que garantice el mantenimiento del tejido productivo», dado que este mes el segundo sector donde más subió el paro, después del de Servicios, fue la industria, que cuenta ahora con 2.795 personas desempleadas.

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha lamentado también hoy el nuevo aumento del desempleo y reiteró que «si Cantabria no genera empleo de calidad, cada vez tendrá menos empleo y ésta es una realidad que se confirma con la propia evolución de nuestro mercado laboral«.

«Cantabria debe apostar por los sectores productivos que tradicionalmente han creado empleo y además de calidad, poner en marcha políticas que ayuden a las industrias que tenemos y que hagan atractiva la región para la inversión de empresas de alto valor añadido; de lo contrario, seguirá aumentando el desempleo y la pobreza en el mercado laboral«, agregó el responsable regional de Empleo de UGT.

Para USO hoy es un mal día. «El primer aviso de que las cosas no marchan bien lo dan los empresarios cuando no contratan. Y el algodón no engaña», ha expresado el sindicato en nota de prensa. Uso señala a la incertidumbre política como una de las principales responsables: «La ausencia de nuevos presupuestos públicos y marcos regulatorios en asuntos tan trascendentales para la industria como son la transición energética y el futuro del sector del automóvil son causantes relevantes del retroceso de este sector sistémico para la economía».

«El enfriamiento de la economía empieza a producir pulmonía en Cantabria. Nuestra región encabeza la destrucción de empleo nacional -algo que viene siendo habitual en los meses posteriores a las periodos estivales- pero en esta ocasión hay varios añadidos muy preocupantes», ha dicho el sindicato en nota de prensa.