Mehnai: «Si no aprendes de los fracasos para seguir luchando, no hay éxito» 04:15 Carmen Bartolomé es Mehnai. / Pablo Bermúdez La cantante y compositora de folk-rock cántabra es la tercera invitada del concurso Talento Cantabria para elegir las tres palabras que mejor definen el éxito profesional BEATRIZ GRIJUELA Miércoles, 24 abril 2019, 07:25

Sus primeros pinitos como cantante los hizo de niña en el coro de la iglesia de su barrio y desde entonces la vida de Carmen Bartolomé, más conocida por su nombre artístico, Mehnai, ha estado estrechamente unida a la música. «Desde que me levanto estoy cantando, o imaginándome melodías vocales en la cabeza, y es algo que hago desde que tengo uso de razón», confiesa sonriente la cantautora santanderina.

Con su trabajo como profesora de inglés da de comer a su cuerpo y con la música alimenta a su alma, a su corazón. Mehnai tiene claro que el éxito es poder hacer de su carrera musical lo que le apetezca. «Podría ser una artista más famosa haciendo algo que no me gusta o puedo ser una artista más 'underground' haciendo exactamente las canciones que me gustan, sin que nadie me dicte lo que tengo que hacer».

La vida le ha enseñado a encajar las derrotas, a superar los fracasos y a afrontar situaciones muy complicadas, y todas las experiencias negativas las ha convertido en una oportunidad. Ser constante y tener espíritu de superación son dos aspectos clave para ella.

Mehnai es la tercera invitada de Talento Cantabria, la iniciativa de El Diario Montañés para dar visibilidad a 24 ideas de negocio originales e innovadoras nacidas en la región, para descubrir 'El talento en tres palabras'.

'Creatividad', 'curiosidad' y 'motivación' fueron las elegidas por la catedrática de Ingeniería Química en la Universidad de Cantabria Inmaculada Ortiz Uribe. El fundador de Semicrol, Vicente Alciturri, apostó por 'equipo', 'esfuerzo' y 'empresa'. La cantautora tiene clara su elección, aunque hay una palabra que ocupa el primer puesto. En el vídeo que encabeza esta información descubriremos cuál es.