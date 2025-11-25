El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander

El nuevo propietario de Teka, el grupo chino Midea, ya ha decidido tirar de tijera para tratar de reconducir la situación del fabricante de electrodomésticos ... en España. En concreto, la Dirección reunió este lunes a los sindicatos y les trasladó su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus fábricas de Santander, Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y en las delegaciones comerciales.

El presidente del comité en la factoría regional, Luis Fernández (UGT), precisa a El Diario que aún no se conoce el grado de afectación que tendrá dicho planteamiento en la factoría de Cajo. De hecho, será el próximo 10 de diciembre cuando arranquen las negociaciones del ERE, que previsiblemente se extenderán hasta casi finales de enero teniendo en cuenta el periodo vacacional por Navidad. Aún no se ha constituido la Comisión Negociadora.

Según UGT FICA, que emitió un comunicado a nivel nacional, la empresa ha señalado que las causas del procedimiento anunciado, que considera como «productivas y organizativas», se detallarán en la 'Memoria Explicativa' y en el 'Informe Técnico' que pondrán a disposición de la futura comisión representativa, una vez constituida. En la fábrica santanderina hay actualmente en plantilla 193 personas. Todos los centros que se verán afectados por el expediente dan empleo a 574 trabajadores.

El centro cántabro se ha visto afectado en los últimos años por una caída notable de las ventas, lo que ha obligado a aplicar diferentes regulaciones temporales en forma de ERTE. Según el propio Fernández, «la amenaza siempre está ahí, aunque no quieres pensar en ello. Confiábamos en que con la llegada de Midea pudiera darse la vuelta a la situación, aunque de momento no se ha producido».

Otras fuentes internas de Teka en Cantabria reconocen que el ambiente respecto al despido colectivo es «pesimista», ya que prevén «un impacto fuerte» en la factoría de Cajo.

Según explicó este periódico a comienzos de noviembre, el impulso a la actividad era uno de los primeros deberes de Midea para Teka, toda vez que el ritmo de fabricación se encuentra a día de hoy en niveles bajos. Como referencia, en la factoría santanderina se están produciendo unos 20.000 fregaderos al mes desde el verano, cuando una frontera media se suele calcular en el listón de los 50.000.

Desde septiembre la planta ha vuelto a aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para todo su personal, con un periodo de vigencia hasta finales de junio de 2026. La afectación máxima prevista en dicho expediente era de 30 jornadas completas por empleado, que se aplicarían entre el lunes y el viernes. Para amoldarse a esta coyuntura, la empresa redujo igualmente el tiempo de trabajo, de manera que la actividad se limita al horario matutino, entre las 6 y las 14 horas. En paralelo, la compañía llamó a personal de entre 60 y 61 años para intentar llegar a acuerdos en forma de jubilaciones anticipadas.