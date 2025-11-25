El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Planta que Teka tiene en Santander. Daniel Pedriza

El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander

El expediente se empezará a negociar el próximo 10 de diciembre, aunque el comité de empresa cántabro todavía no conoce detalles de su afectación

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:15

El nuevo propietario de Teka, el grupo chino Midea, ya ha decidido tirar de tijera para tratar de reconducir la situación del fabricante de electrodomésticos ... en España. En concreto, la Dirección reunió este lunes a los sindicatos y les trasladó su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus fábricas de Santander, Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y en las delegaciones comerciales.

