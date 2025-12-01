Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

No habrá relevo para la oleada de jubilaciones que se vivirá en España a partir de esta próxima década a consecuencia del retiro de la ... generación del 'baby boom'. Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra, sobre todo en profesiones cualificadas.

Esta es la advertencia que lanzó este lunes Fedea durante la presentación de su último 'Observatorio trimestral del mercado de trabajo'. «Realmente no hay una compensación. No hay posibilidades de que haya un relevo en las regiones más envejecidas: la inmigración no ha compensado todavía el problema de relevo que tenemos», aseguró Florentino Felgueroso, investigador asociado de este 'think tank'.

Las razones vienen desde dos frentes. En primer lugar, no llegan suficientes inmigrantes para cubrir estos puestos y, además, los que vienen se dirigen más a las regiones menos envejecidas, en lugar de a las que registran mayor tensión demográfica. En segundo lugar, cada vez hay menos jóvenes en España por la baja natalidad y, a su vez, no se emplean en los trabajos que desempeñan los mayores, sino que sus puestos son nuevos, a lo que se suma que aquellos que están formados, que son cada vez más, no se quedan en sus regiones de origen sino que muchos emigran hacia las grandes metrópolis.

Sectores muy envejecidos

Así, la mitad de los extranjeros que se incorporan al mercado laboral español se emplean en ocupaciones y sectores donde se jubilan nuestros nativos, pero no ocurre así con los jóvenes. «Estamos creando empleos de otro tipo, pero no de los que se jubilan», explica Felgueroso.

¿Cuáles son esos sectores o profesiones con un mayor nivel de envejecimiento? Sucede en «ocupaciones importantes», como los autónomos del comercio, donde no hay todavía ese relevo de la inmigración, como sí se da más en la hostelería, señala este experto. Y da dos datos muy llamativos: un 40% de los profesores de universidad tiene más de 50 años y solo tienen un 10% de ocupados no nativos. Los sacerdotes, con un 35% de mayores, tienen en cambio un 50% ya relevo extranjero.