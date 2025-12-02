La plantilla de Dynasol en Gajano exige la implantación de la jornada continuada
Los trabajadores se concentran como protesta ante una cuestión estipulada en el convenio de Repsol Química
J. L.
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:20
La plantilla de Dynasol Elastómeros en Gajano reclamó este martes en una concentración de protesta la implantación de la jornada continuada estipulada en el convenio ... colectivo de Repsol Química, al que está adherida la fábrica cántabra.
La concentración, convocada por UGT-FICA y CC OO, responde «a la negativa de la empresa a negociar la implantación de una jornada laboral que fue aprobada en referéndum por un 87% del algo más de un centenar de trabajadores afectados».
Para los dos sindicatos, que cuentan con mayoría en el comité de empresa, «la empresa no tiene excusa alguna para no negociar y acordar la implantación de la jornada, tal y como viene regulado en el convenio colectivo».
Para CC OO y UGT-FICA, «la jornada laboral continuada es fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar a la que tiene tanto derecho la plantilla de Gajano como cualquier otra del convenio de Repsol Química».
