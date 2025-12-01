El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nasry Asfura, en el momento de depositar su voto en Tegucigalpa. Reuters

El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

El escrutinio anuncia un cambio de ciclo político tras el mandato de Xiomara Castro, con la opción de izquierdas en tercer lugar, alejada de los dos candidatos de la derecha

M. Pérez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:31

Comenta

En un complejo escrutinio electoral, lento, pletórico de tensiones entre los candidatos, el conservador Nasry Asfura encabeza el recuento de votos posterior a las elecciones ... en Honduras. Con un 34,25% de las papeletas revisadas, el Consejo Nacional Electoral ha informado que el candidato del Partido Nacional se impone con un 40% de apoyos frente a sus directos rivales: Salvador Nasralla, con el 38,7% de papeletas, y Rixi Moncada (19,6%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras