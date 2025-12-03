El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EP

Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

El ministro de Exteriores belga ha insistido en su negativa a usar los activos rusos y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas de Bélgica

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:02

Comenta

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta legislativa para financiar a Ucrania los próximos dos años y da a los Estados miembros dos ... vías posibles: la emisión de deuda conjunta o eurobonos por parte de la Unión Europea (UE) o el uso de los activos rusos para dar préstamos a Kiev. La primera opción requiere de unanimidad y la bloquearán previsiblemente los países nórdicos y Hungría, mientras que la segunda, a pesar de prometer «fuertes salvaguardas» sigue sin convencer a Bélgica. Esta última opción puede ser aprobada con una mayoría cualificada -debe ser respaldada por 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población europea-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania