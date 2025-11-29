El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE se sigue definiendo a sí mismo como «diputado»

C.P.S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

José Luis Ábalos ha cedido el uso de cuenta de 'X' a una persona de su máxima confianza para proclamar su «inocencia» y seguir lanzando ... mensajes el tiempo que permanezca en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  2. 2

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  3. 3

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  4. 4

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  5. 5 El gerente de la residencia de Reinosa: «Buscamos personal, preparado y con vocación, desesperadamente»
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7

    Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega
  8. 8

    Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino
  9. 9

    La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos
  10. 10

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»