El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos, en el Congreso, la semana pasada EP

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

El exministro afirma que la Fiscalía, con su «exagerada reclamación» de penas, ha puesto en marcha una «estrategia premeditada» para una «conformidad» ante la falta de pruebas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

José Luis Ábalos no da un paso atrás. Es más, pasa a la ofensiva denunciando una «estrategia premeditada de presión» para hacerle confesar unos delitos ... que, insiste a pesar de las pruebas, nunca cometió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Madrid-Santander en 34 minutos
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  9. 9

    Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos
  10. 10

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar

Ábalos denuncia que Anticorrupción le «presiona» con enviarle ya a la cárcel para forzarle a confesar