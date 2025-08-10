El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal Efe

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada» afirma el líder de Vox

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:19

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    Ciao, pretemporada
  3. 3

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  4. 4

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  5. 5

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  6. 6 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  7. 7

    Fervor cítrico en Novales
  8. 8

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  9. 9

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  10. 10

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla