El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP. EFE

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

La presidenta madrileña acusa a Sánchez de apoyarse en «la peor corrupción: blanquear a Bildu»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  5. 5

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  6. 6

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  7. 7

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  8. 8

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  9. 9 Mora estrena su nuevo Skoda Fabia con victoria
  10. 10

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»