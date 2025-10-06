El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en las inmediaciones de los juzgados de Madrid del pasado 27 de septiemnbre. EP

Begoña Gómez vuelve a plantar a Peinado en la vista para comunicar otros cuatro delitos

La esposa de Pedro Sánchez y los otros dos investigados se personan con sus abogados y una acusación popular estudia pedir al juez la imputación del presidente del Gobierno en el Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:59

Comenta

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los otros dos investigados en la pieza principal de la causa -su asesora en Moncloa Cristina ... Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- no han acudido a la vista que se celebra esta tarde en los juzgados de Madrid para comunicarles que, si acaban siendo juzgados, lo serán por un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado volvió a pedir la comparecencia personal de los imputados tras el plantón en una citación similar celebrada el pasado sábado 27 de septiembre, pero los investigados han mandado a sus abogados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    La Cantabria vacía... de bares
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    De la emoción a la alegría
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  10. 10

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Begoña Gómez vuelve a plantar a Peinado en la vista para comunicar otros cuatro delitos

Begoña Gómez vuelve a plantar a Peinado en la vista para comunicar otros cuatro delitos