Centenares de personas se concentran frente Supremo para defender la inocencia del fiscal general
Los manifestantes denuncian una «maniobra política» en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid
C.P.S.
Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53
Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.
Los allí presentes han lanzado gritos de «¡Vergüenza, vergüenza!», «¡Es inocente, es inocente!» o «¡Manos arriba, esto es un atraco!». También se han escuchado proclamas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión