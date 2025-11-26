El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo su presidenta Isabel Perelló. R. C.

Apoyo unánime del CGPJ a la propuesta del Gobierno para que Peramato sea fiscal general

El pleno del Consejo acuerda que la persona elegida por Bolaños reúne los requisitos legales y está en condiciones de dirigir el Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:22

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, ha recibido miércoles el apoyo unánime del Consejo General del Poder ... Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, se ha reunido a las 12:00 de la mañana en sesión extraordinaria para valorar la propuesta y votar si cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. La última vez que una candidata secundó este consenso fue María José Segarra en el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de junio de 2018.

