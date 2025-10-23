El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Núñez Feijóo, este jueves, en Bruselas. EFE

Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

El líder del PP cree que Sánchez pide tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:03

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conminado a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre la posibilidad de retirar su apoyo a Pedro ... Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato», ha asegurado Feijóo en Bruselas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) y después de que Sánchez haya recordado al partido de Carles Puigdemont que tiene la intención de cumplir todos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura.

