El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy en el acto Metafuturo en el Ateneo de Madrid EFE

El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

La Moncloa elogia en un comunicado la labor del fiscal general del Estado «en defensa de la ley y la verdad», tras el fallo del Supremo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con obvio malestar en el Gobierno, que hasta el ... último minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado, la Moncloa asegura que «respeta» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero deja claro que «no la comparte».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 Despejada la autovía entre Torrelavega y Santander, tras un accidente múltiple en Gornazo
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  5. 5

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  6. 6

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  7. 7

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  8. 8

    Madrid-Santander en 34 minutos
  9. 9

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  10. 10 Herido con arma blanca en una pelea dentro de un portal en El Zapatón de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»