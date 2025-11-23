El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sánchez recibe el pasado septiembre en Moncloa a García Ortiz para la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía. Efe

El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir

Un año después de ensayar esa táctica en su congreso, Sánchezy el PSOE la reviven tras la condena al fiscal general y los golpesde la corrupción

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:07

En poco más de 24 horas el Gobierno y el PSOE pasaron esta semana del abatimiento a la ira; del desánimo por el informe de ... la UCO que, según reconocen sin ambages, «apuntala los indicios» de corrupción contra Santos Cerdán –uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, artífice del ensamblaje de Junts y el PNV en la heterogénea mayoría que facilitó la investidura en 2023– a un enfado, que ahora aspiran a convertir en gasolina electoral, por el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado a su vez por fraude fiscal.

