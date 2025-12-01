El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i), y el expresidente de Red Eléctrica de España y exministro, Jordi Sevilla. EP

Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

La dirección del partido y UGT cierran filas en torno a Sánchez y rechazan la idea de un adelanto electoral en pleno desgaste por Ábalos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:06

Comenta

Ni una voz crítica se alzó este lunes en la ejecutiva que el PSOE celebró de forma conjunta con la UGT con motivo del ... centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, fundador de ambas organizaciones. Nadie, según fuentes de la reunión, mencionó la situación creada por la entrada en prisión preventiva del exministro de Transportes y exnúmero tres del partido José Luis Ábalos. Nadie puso sobre la mesa que, con la mayoría de la investidura desintegrada, como se comprobó en la votación de la senda de estabilidad en el Congreso el jueves, haya llegado el momento de dar la voz a los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el Â«peligroÂ» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña
  5. 5

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  6. 6

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  7. 7

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  8. 8

    El mago parte por la mitad al Eibar
  9. 9 Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE

Jordi Sevilla anuncia un movimiento para canalizar el descontento en el PSOE