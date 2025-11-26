Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por no presentar la documentación de la fianza
La decisión del juez es recurrible para este colectivo ultra, que fue el que inició la causa contra la mujer de Sánchez
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:48
El juez del 'caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha «apartado» de esta causa al pseudosindicato ultra Manos Limpias por no haber presentado ante el ... Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la «justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento». O sea, que no consta en la secretaría de este juzgado que en los 19 meses desde que se iniciaron estas diligencias previas el colectivo haya presentado el resguardo bancario que atestigua que ha presentado la fianza para ser parte en este procedimientocomo acusación popular.
En su providencia, fechada el pasado 24 de noviembre y a la que ha tenido acceso este periódico, el instructor Peinado aclara que la decisión de dejar fuera de la causa a Manos Limpias no es firme, ya que cabe en el plazo de tres días un recurso de reforma para aclarar si se hizo efectiva o no esa caución.
Se da la circunstancia que fue una querella presentada por Manos Limpias la que inició esta causa, aunque -aclaran fuentes de este procedimiento- el hipotético apartamiento del sindicato que lidera Miguel Bernard no tendría consecuencias para este caso, en el que el colectivo Hazte Oír ostenta la dirección letrada de las acusaciones populares.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión