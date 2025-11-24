El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álvaro García Ortíz a su llegada al Tribunal Supremo. REUTERS

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

«Sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles», señala la dirigente del partido Cuca Gamarra

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

