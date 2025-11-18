El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. E. P.

El PP exige la dimisión de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

Los populares consideran que el último informe de la UCO confirma que los dos máximos colaboradores del presidente «cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El PP exigió ayer la «dimisión inmediata» del presidente del Gobierno tras las últimas revelaciones de la UCO sobre el ex secretario de Organización del ... PSOE, Santos Cerdán por las que se confirma, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar provienen de las mordidas que pagaría Acciona por obra pública. Un hecho que demuestra que «los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  2. 2

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  5. 5

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  6. 6

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  7. 7

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  8. 8

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  9. 9

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  10. 10

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP exige la dimisión de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

El PP exige la dimisión de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción