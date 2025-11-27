El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradales saluda a la reina Letizia durante la cena de gala ofrecida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter. Efe

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El presidente alemán señala en presencia del lehendakari Pradales que «la guerra de Ucrania de Putin ha puesto en jaque el sistema de defensa de la Unión Europea»

David Guadilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

El Rey Felipe VI ha agradecido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su visita a Guernica -que tendrá lugar este viernes-, y ha calificado ... el bombardeo producido durante la Guerra Civil como «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  5. 5

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  6. 6

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  7. 7

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  10. 10

    Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»