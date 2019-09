Rivera renueva su compromiso de gobernar con el PP si los números dan Rivera, este miércoles, / E. P. El presidente de Ciudadanos posterga las alianzas hasta el día después y cierra definitivamente la puerta a coaligarse con los populares para concurrir a los comicios NURIA VEGA Madrid Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:50

Ciudadanos mantiene estática su apuesta en la segunda llamada a las urnas y trabaja por instalarse en el espacio electoral del centro derecha. 48 horas después de su oferta condicionada al PSOE para pactar una abstención e investir a Pedro Sánchez, Albert Rivera ha vuelto a comprometerse a gobernar con el PP si los números dan el 10 de noviembre. «Si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar el Ejecutivo, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un Gobierno. Me comprometo a hacerlo en menos de un mes», ha anticipado en el Congreso.

Es la primera promesa de campaña. Una contienda a la que los liberales quieren concurrir en solitario y con sus propias siglas en la batalla por el liderazgo en el centro derecha. Ciudadanos no contempla coaligarse con el PP antes de las elecciones y formar parte del experimento España Suma que ha planteado el equipo de Pablo Casado. Rivera no sólo ha cerrado la puerta a una alianza electoral global, también a pactar listas conjuntas sólo en la Cámara alta o en algunas circunscripciones.

«Yo no les voy a engañar: el programa de Ciudadanos dice que hay que reformar el Senado o cerrarlo, y el PP dice que hay que darle más competencias. ¿Es compatible? Sería un poco ridículo, digo yo, que en una misma lista electoral fuera gente que quiere cerrarlo y gente que quiere reforzarlo», ha argumentado. Su modelo vuelve a ser Andalucía, donde Juanma Moreno lidera un Ejecutivo bicolor junto a los liberales. Un Gobierno en el que no cabe Vox.

Las premisas quedan así renovadas. Pese a que en su día Casado abrió la puerta a gobernar tanto con sus socios autonómicos como con la formación de Santiago Abascal, Ciudadanos sigue dejando fuera de sus planes a Vox: «El Gobierno será, si tiene que ser, de Ciudadanos y el PP».

Expectativas de crecimiento

Mientras tanto, en el PP no tienen intención de dejar a un lado su España Suma, por mucho que no haya cosechado respaldos. Fuentes populares no descartan contactos con Ciudadanos, porque más allá de que tenga futuro, es una fórmula alternativa, al fin y al cabo, de apelar al voto útil y de que llegue al electorado lo que no caló el 28-A: que la fragmentación perjudica las opciones de la derecha.

Los populares dan por sentado que, aunque no sirva para gobernar, esta vez crecerán en las urnas. En los pasillos del Congreso calculan que podrían contar con hasta 20 nuevos diputados según las encuestas. Y esa expectativa estará mañana presente en la última reunión de los grupos parlamentarios en esta legislatura. Un encuentro que presidirá Pablo Casado.