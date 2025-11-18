El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santos Cerdán en el Congreso Efe

El Supremo imputa a la cúpula de Acciona Construcción tras el informe de la UCO sobre Cerdán

El juez Puente levanta el secreto de las últimas investigaciones de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exdirigente socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

El juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo ha imputado en este procedimiento a quien fuera el máximo responsable de la división ... de Construcción de Acciona y a sus dos principales subordinados, a los que acusa de estar relacionados con las obras públicas supuestamente amañadas por la trama corrupta que dirigía el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los nombres de estos tres directivos de la multinacional que dirige José Manuel Entrecanales aparecen citados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio Cerdán y la supuestas mordidas que éste recibió de la constructora a cambio de las adjudicaciones.

