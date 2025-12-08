El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fray Enrique Mirones Díez falleció el pasado viernes. DM
OBITUARIO | Fray Enrique Mirones Díez - Monje cisternciense

Fray Enrique Mirones, el monje pintor

Miguel Mirones

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:14

Comenta

El dolor que atenaza mi corazón solo es anestesiado por la mirada de esperanza de mi madre, Teresa, a quien la vida tanto ha castigado ... estos últimos años y, aún así, nunca le ha vuelto la cara. Y es que se me ha muerto mi querido hermano Quique, monje cisterciense, maestro de novicios, pintor, cocinero, amante del cine, de la literatura, amante de la vida. Quique eligió una vida muy diferente, de entrega silenciosa a los demás, compartiendo cuarenta y cinco años con sus Hermanos de la Comunidad del Monasterio Cisterciense de Santa Maria de Sobrado, en A Coruña, igual que lo eligieron otros santanderinos como sus grandes amigos Carlos Gutiérrez Cuartango, hoy Prior del Monasterio, y Fernando Anduiza.

