¿El Bautista o Herodes?

Juan el Bautista, es conocido por preparar el camino a Jesucristo. Su vida y ministerio estuvieron marcados por un profundo compromiso con la rectitud y ... la verdad, lo que le llevó a reprender a Herodes Antipas y Herodías, una decisión que le costaría la vida. Herodes Antipas era un tetrarca de Galilea y Perea, un gobernante bajo el Imperio Romano. Aunque no tan notorio como su padre, seguía siendo un gobernante cuya vida estaba marcada por fallos morales y éticos. Uno de los aspectos más escandalosos de su reinado fue su matrimonio ilícito con Herodías (Casada inicialmente con el medio hermano de Herodes, Felipe).

¿Con el Bautista o con Herodes? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Primero pondremos en un papel los nombres de los violentos. Los que llenan las noticias y los periódicos, los que matan a inocentes y dejan morir a los pobres. Los que envían drones que matan y encima lo explican con mucha oratoria. Son los Herodes de hoy. Los que no dudan en sembrar desolación y luego se excusan con motivos absurdos.

Ahora en otro papel, escribiremos otros nombres, los de los profetas de ayer y hoy. Los que dicen las verdades a la cara. Los que optan preferentemente por los pobres. Los que se ponen del lado débil. Los que no mienten, ni desmienten lo que han dicho, los que no son trileros de la palabra. Los que arriesgan mucho, todo, su posición social, y su vida. Siempre cabe preguntarse, ¿Con quién estoy?, ¿con el Bautista o con Herodes?