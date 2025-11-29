El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿El Bautista o Herodes?

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:41

Juan el Bautista, es conocido por preparar el camino a Jesucristo. Su vida y ministerio estuvieron marcados por un profundo compromiso con la rectitud y ... la verdad, lo que le llevó a reprender a Herodes Antipas y Herodías, una decisión que le costaría la vida. Herodes Antipas era un tetrarca de Galilea y Perea, un gobernante bajo el Imperio Romano. Aunque no tan notorio como su padre, seguía siendo un gobernante cuya vida estaba marcada por fallos morales y éticos. Uno de los aspectos más escandalosos de su reinado fue su matrimonio ilícito con Herodías (Casada inicialmente con el medio hermano de Herodes, Felipe).

