Presupuesto en riesgo

El Proyecto de Ley de Presupuestos para Cantabria, la norma más importante del ejercicio, se somete mañana a su primer examen en el Parlamento regional ... con el debate y votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. Los grupos deberán decidir con sus votos si dan vía libre a la tramitación del documento o, por el contrario, lo devuelven al Gobierno regional. Tras tres semanas de infructuosas negociaciones, marcadas por los desencuentros y las críticas entre los diferentes partidos –especialmente entre los anteriores socios presupuestarios, PP y PRC–, el debate llega marcado por la polémica al frenar los populares la intención de los grupos de la oposición de que las enmiendas se voten de forma conjunta. Una propuesta que aún depende del informe que elaboren los servicios jurídicos de la Cámara, tal y como ha solicitado su presidenta, María José González Revuelta (PP), y que, probablemente, no lo emitirán hasta horas antes de la votación.

La decisión es trascendente para el futuro del Presupuesto. Si las enmiendas se votan de forma conjunta, estas prosperarán, el documento decaerá y será devuelto al Ejecutivo. Pero si las votaciones son individuales, alguno de los partidos de la oposición deberá 'sacrificarse' y apoyar a sus rivales políticos para que, al menos, una de las enmiendas prospere. Una combinación complicada para PRC, PSOE y Vox y a la que se agarra el Gobierno regional para mantenerse optimista y creer que el Presupuesto aún puede superar el primer obstáculo en el Parlamento.

Las tres semanas de negociaciones entre los grupos parlamentarios han resultado decepcionantes. La imagen que se ha transmitido a la sociedad es que el juego político ha primado más que los intereses de la Comunidad. Y que los llamamientos que se han realizado desde diferentes sectores –CEOE, sindicatos, Consejo Económico y Social, etc– para que se alcanzara un acuerdo no han sido escuchados. PP y PRC han mantenido cuatro reuniones en las que ni tan siquiera han entrado en el fondo del documento, hasta que finalmente han consumado su ruptura total. Con los socialistas solo ha habido un encuentro, al igual que con Vox.

La sensación que llega a la ciudadanía desde el antiguo hospital de San Rafael es que a ninguno de los partidos le interesa un acuerdo de Presupuestos, en concreto a PP y PRC, formaciones que hasta la fecha habían sido capaces de alcanzar pactos que permitieron, primero, la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria;y, segundo, la aprobación de las Cuentas de 2024 y 2025.

El PP ha combinado sus llamamientos al acuerdo con las críticas hacia los regionalistas, especialmente hacia su candidata y rival de Sáenz de Buruaga en las próximas elecciones,Paula Fernández. Los populares han tratado de dibujar un PRC dividido, escorado hacia la izquierda y cercano al Partido Socialista.Y los regionalistas han esbozado un Gobierno incumplidor, sin gestión e incapaz de ejecutar los pactos comprometidos en anteriores acuerdos. Posturas muy alejadas como para alcanzar un nuevo pacto a tan solo año y medio para las siguientes elecciones. Lo grave es que una prórroga presupuestaria limitaría la capacidad de gasto del Gobierno y pondría en riesgo las nuevas inversiones y programas en una economía, la regional, cuyo crecimiento sigue por debajo de la media nacional, como reflejan los últimos datos oficiales.