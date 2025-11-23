El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Presupuesto en riesgo

Las tres semanas de negociaciones en el Parlamento regional han resultado decepcionantes, conlos partidos políticos representados en la Cámara más centrados en la crítica que en el acuerdo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

El Proyecto de Ley de Presupuestos para Cantabria, la norma más importante del ejercicio, se somete mañana a su primer examen en el Parlamento regional ... con el debate y votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. Los grupos deberán decidir con sus votos si dan vía libre a la tramitación del documento o, por el contrario, lo devuelven al Gobierno regional. Tras tres semanas de infructuosas negociaciones, marcadas por los desencuentros y las críticas entre los diferentes partidos –especialmente entre los anteriores socios presupuestarios, PP y PRC–, el debate llega marcado por la polémica al frenar los populares la intención de los grupos de la oposición de que las enmiendas se voten de forma conjunta. Una propuesta que aún depende del informe que elaboren los servicios jurídicos de la Cámara, tal y como ha solicitado su presidenta, María José González Revuelta (PP), y que, probablemente, no lo emitirán hasta horas antes de la votación.

