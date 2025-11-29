El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Momento peluche

¿Qué peso tiene una evidencia frente a una suposición?

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Hay días en que uno decide mirar las cosas con el cristal de la candidez y el optimismo, de manera que estoy dispuesto a aceptar ... que, en la jerga financiera de los submundos del poder, las chistorras son meras chistorras, no metáforas de los míticos billetes de 500 euros, billetes, dicho sea de paso, que no fueron ideados para facilitar los movimientos delictivos de dinero, sino para que la gente común no tuviese que ir al mercado o a echar la quiniela con el monedero repleto de billetes pequeños. Y sí, vamos a ver, claro que sí: Ábalos no tiene un duro, según no se cansa de afirmar el propio menesteroso, y lo han mandado a presidio por ser un alegre playboy, víctima de la moral puritana del Gobierno progresista del que formó parte y que ahora lo arroja a las lóbregas mazmorras de Soto del Real, donde penan por sus supuestos pecados cívicos los prohombres de nuestra patria. Por ejemplo, Cerdán, al que algunos adjudicaron la entrañable condición de preso político a pesar de las escalofriantes evidencias, pues ¿qué peso tiene una escalofriante evidencia frente a una enternecedora suposición? Cerdán: preso político. Claro que sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  4. 4

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6

    Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega
  7. 7

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  8. 8

    La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Momento peluche