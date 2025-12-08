El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La UIMP, sin equipo rectora seis meses del inicio del curso

Las instituciones, cuando funcionan correctamente, como es el caso, necesitan estabilidad y prolongar los momentos de transición no ayuda a nadie

Foramontanos XXI

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:48

Comenta

El pasado 7 de septiembre publicábamos en El Diario Montañés una tribuna bajo el título «Garantizar el futuro de la UIMP» donde manifestábamos nuestra opinión ... acerca del vuelco (a mejor) experimentado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en estos cuatro años de mandato del rector Carlos Andradas y nuestro deseo de que el proyecto emprendido tuviera continuidad. Sabemos que el profesor Andradas, por razones personales anunciadas por él, no seguirá como rector, por lo que a nuestro juicio, cobra pleno sentido que nuestros ojos se dirijan hacia quien ya apuntábamos entonces como la candidata natural no solo para mantener sino para reforzar y potenciar el camino recorrido: la actual vicerrectora Matilde Carlón. Catedrática de Derecho Administrativo, con experiencia en varias de las instituciones más importantes del país, añade a su curriculum académico nada menos que la experiencia de haber sido coautora y responsable de la brillante etapa de Cursos de Verano de la UIMP en estos cuatro años y conocedora, por tanto, de los intríngulis y la idiosincrasia de esta Universidad tan singular, lo que no siempre ha sido el caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2 En directo, el Cádiz-Racing
  3. 3

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  7. 7 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UIMP, sin equipo rectora seis meses del inicio del curso