La UIMP, sin equipo rectora seis meses del inicio del curso

El pasado 7 de septiembre publicábamos en El Diario Montañés una tribuna bajo el título «Garantizar el futuro de la UIMP» donde manifestábamos nuestra opinión ... acerca del vuelco (a mejor) experimentado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en estos cuatro años de mandato del rector Carlos Andradas y nuestro deseo de que el proyecto emprendido tuviera continuidad. Sabemos que el profesor Andradas, por razones personales anunciadas por él, no seguirá como rector, por lo que a nuestro juicio, cobra pleno sentido que nuestros ojos se dirijan hacia quien ya apuntábamos entonces como la candidata natural no solo para mantener sino para reforzar y potenciar el camino recorrido: la actual vicerrectora Matilde Carlón. Catedrática de Derecho Administrativo, con experiencia en varias de las instituciones más importantes del país, añade a su curriculum académico nada menos que la experiencia de haber sido coautora y responsable de la brillante etapa de Cursos de Verano de la UIMP en estos cuatro años y conocedora, por tanto, de los intríngulis y la idiosincrasia de esta Universidad tan singular, lo que no siempre ha sido el caso.

Han pasado ya tres meses desde aquella tribuna y a lo dicho allí entonces, queremos hoy sumar nuestra preocupación porque a fecha de hoy siga sin conocerse la persona que estará al frente del rectorado en los próximos años. Estamos ya prácticamente en enero y montar los cursos de verano para que cuenten con figuras de renombre a nivel nacional e internacional a la altura del prestigio de la UIMP exige planificación en unos tiempos en que las agendas son cada vez más complicadas. En ocasiones anteriores para estas fechas, ya eran conocidos algunos nombres, como el del artista que iba a realizar el cartel del año o el de alguno de los cursos magistrales previstos, efemérides o personas que fueran a ser objeto de un reconocimiento especial. Algo que contribuía a ir calentando motores de cara al verano.

Somos conscientes de que el nombramiento corresponde al Consejo de Ministros, previa la elección por el Patronato, presidido por el Ministerio de Universidades. Compete, pues al Ministerio tomar la iniciativa. Como ciudadanos cántabros, conocedores de la importancia de la Universidad para nuestra tierra, amantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y preocupados por ella, queremos instar a quien corresponda a agilizar este proceso. Las instituciones, cuando funcionan adecuadamente como es el caso, necesitan estabilidad y prolongar los momentos de transición no ayuda a nadie. Como señalábamos en el texto del 7 de septiembre, todos tenemos en nuestras mentes etapas de desencuentros e irrelevancia. Por eso, sinceramente, el retraso nos resulta incomprensible y creemos que sería una pérdida de oportunidad no actuar decididamente en la dirección que hemos señalado.

Firman este artículo los siguientes socios de Foramontanos Siglo XXI: Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Daniel Casanova; Carlos Casanueva; Lucía Casanueva; Manuel Ángel Castañeda; Pedro Crespo de Lara; Francisco Diez Iglesias; Carlos Fernández-Lerga; Tomás Ramón Fernández; Alberto Fernández de la Pradilla; Fernando García; José García-Morales; Luís Gutiérrez Espada; Julio R. Hardisson; Mercedes Ortega; Juan Manuel Pérez de Guzmán; Rafael Puyol; Julio Rama; Pedro Rivero; Eduardo Rodríguez Rovira; Carlos J. Rodríguez; Ignacio Rosales; Carmen Sáiz-Ipiña; Javier Santacruz; Marisol Ugarte; Patricia de la Vega; Juan Ramón de la Vega; Eduardo Zúñiga.