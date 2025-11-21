El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Profesores en 'Egipto todo incluido'

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

El calendario escolar cántabro ha estado salpicado por huelgas, manifestaciones y palabras gruesas entre el Gobierno y los sindicatos educativos, incapaces de ponerse de acuerdo ... sobre la mejora salarial de los profesores. Con el conflicto aún sin resolver, los alumnos llegarán enseguida a las vacaciones de Navidad y, después, a la semana no lectiva de mediados de febrero. Del 16 al 22 de febrero los escolares disfrutarán de días libres y no acudirán a clase. Pero eso no significa que los profesores no tengan que trabajar. No lectiva no significa vacaciones. De hecho, el artículo 50 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público deja muy claro que los funcionarios disponen de vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, que sumando los fines de semana, hacen un mes. Y en el caso de los profesores, se cogen en agosto. No en febrero, ni en junio, ni en julio ni en octubre. Durante las semanas no lectivas, aunque las aulas estén cerradas, los docentes deben aprovechar para preparar clases, reuniones de evaluación, corrección de trabajos o planificación. Pero esto parece no cumplirse si nos atenemos a los anuncios publicados en su web por el sindicato ANPE, que ostenta la presidencia de la Junta de Personal Docente. Allí se oferta un viaje a Egipto 'todo incluido' para afiliados del sindicato y familiares acompañantes entre el 14 y el 21 de febrero, es decir, la semana no lectiva. De las 60 plazas disponibles, ya hay 55 cubiertas con un precio de 1.795 euros cada una. El viaje incluye visitas a Luxor y El Cairo, crucero por el Nilo, vuelos chárter directos y alojamiento en hoteles de cinco estrellas. La agenda del viaje no permite demasiado tiempo libre para preparar temarios ni reuniones de evaluación.

