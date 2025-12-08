El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuando un donut vale más que un atardecer perfecto

Elevó el disparo supuestamente inútil, el plato de comida vulgar, los turistas abrasados por el sol, las playas sucias o los colores que rozan lo hortera, al rango de espejo social

Helena Garay

Helena Garay

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

La muerte de Martin Parr nos recuerda algo incómodo. Convirtió en fotografía justo aquello que muchos, convencidos de tener criterio solo por saber buscar la ... luz idónea o el atardecer perfecto, descartarían antes incluso de levantar la cámara. Y no solo ellos. También quienes creen que fotografiar consiste únicamente en retratar grandes tragedias sociales, conceptos profundos sobre el ser humano o viajes a países exóticos y culturas remotas, como si ese despliegue garantizara automáticamente una mejor fotografía. Para todos ellos, un buen disparo exige una escena limpia, bella, solemne y a poder ser cargada de trascendencia. Lo demás se vive como un disparo mal gastado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2 En directo, el Cádiz-Racing
  3. 3

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  4. 4

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  5. 5

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  6. 6

    Una victoria estilo Racing
  7. 7

    Â«No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano JavierÂ»
  8. 8

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuando un donut vale más que un atardecer perfecto