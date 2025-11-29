Maxi Valle, el valor de la palabra
Santander
Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:47
Acaso nadie como Maxi Valle representó tan bien lo que significa el valor de la palabra. La usó de modo brillante en el debate, en ... el acuerdo y en el cumplimiento de lo pactado, y por eso siempre será reconocido.
Usó en efecto la palabra para discrepar, para discutir, para debatir… Y era imposible ganarle cuando la esgrimía. Usó la palabra, también, para buscar y alcanzar acuerdos: disfrutaba de hecho con la transacción, como buen socialista de los primeros tiempos de la democracia. Y la usó para cumplirla. Siempre. Sin duda. Porque creía en el valor de la palabra.
Era imposible no aprender estando cerca de Maxi: a su lado o enfrente. Fue maestro de muchos, y además amigo.
Otros de su generación alcanzaron notable relevancia, fuera y dentro de Santoña, como Juan Andrés Berruezo, Agustín Ibáñez, Jesús Bolado, José Luis Gutiérrez Bicarregui, José Luis Hoya, Dionisio García Cortázar o Jose Solaeta. Pero Maxi Valle fue quien llegó más lejos en la política, quizá porque lo merecía.
Hoy Santoña le rinde el reconocimiento que le debe: como alcalde, como senador, como amigo. Y el que le debe a su familia, a quien a veces sacrificó, a su pesar, para cumplir con sus obligaciones públicas.
Maxi Valle es hoy una figura inolvidable. Al menos, en ese pequeño rincón del Cantábrico que compartimos llamado Santoña. Inolvidable. Palabra.
