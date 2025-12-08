El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La otra cara de la moneda

Mientras el incremento de las ganancias se apoye en un crecimiento económico real, el riesgo de que la burbuja financiera reviente es inversamente proporcional

Javier Vega Viota

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:48

El economista turco Nouriel Roubini se hizo famoso cuando, en una conferencia ante el Fondo Monetario Internacional en 2006, predijo el reventón de la burbuja ... inmobiliaria y la subsiguiente Gran Recesión del 2008; predicción acogida con gran escepticismo por la opinión pública del momento. Veinte años después, Roubini vuelve a opinar a contracorriente; pero esta vez lo hace a favor de la movida tecnológica, y predice que la burbuja de la Inteligencia Artificial no va a reventar, sino que el crecimiento de Estados Unidos va a seguir duplicando el de la Unión Europea. Algo que, de nuevo, vuelve a chocar con el sentimiento generalizado al respecto.

