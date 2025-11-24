El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ia ia oh

El FMI ya ha calculado que un pinchazo como el de las 'dotcom' a comienzos de siglo provocará una pérdida de 20 billones de dólares al inversor americano

Javier Vega Viota

Javier Vega Viota

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:12

Una canción infantil americana con el estribillo del titular (se encuentra en internet) me ha inspirado. Habla de que el viejo Donald tiene una granja ... donde todo se armoniza con susodicha jaculatoria. La inteligencia artificial –ia– es la varita mágica que va a resolver –oh– todos los problemas de la América trumpista.

