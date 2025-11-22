El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ciudadano de a pie

Engordan y matan

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Recuerdo haber escuchado en más de una ocasión a mi abuela «lo que no mata, engorda». Un refrán que conminaba a aceptar todo lo que ... se podía poner en la mesa en años muy difíciles. Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y con ellos nuestras costumbres, pero no precisamente para bien. La ciencia confirma que una mala alimentación engorda –y mucho más de lo deseable– pero también mata. La prestigiosa revista médica 'The Lancet' publicaba este miércoles un estudio de 43 expertos mundiales sobre el cambio de modelo alimentario de las sociedades avanzadas, poniendo el foco específicamente en el consumo de alimentos ultraprocesados. Datos de hasta 36 países confirman el incremento de estos productos en la dieta, hasta llegar a superar el 60% en el caso de Estados Unidos. En España estamos mejor, pero empeorando rápidamente. En los últimos veinte años han pasado del 11% al 32 % de nuestra dieta.

