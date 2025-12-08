El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El libro de memorias del rey Juan Carlos. Efe

Medias verdades

Las memorias de Juan Carlos I hay que leerlas para entender la Transición y el 23-F

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

De las memorias de don Juan Carlos ('Reconciliación') lo más interesante, a mi juicio, son los capítulos dedicados a su elección de Adolfo Suárez para ... pilotar la Transición a la democracia y el dedicado al 23 F. «Era diferente de los demás miembros del régimen con los que yo trataba: no había conocido la Guerra Civil, tenía ansias de cambio, era muy franco conmigo y tenía el valor de sus convicciones», dice de Suárez. Y sobre el 23-F : «No hubo un solo intento de golpe de Estado, sino tres». «Poco antes del golpe, Milans del Bosch le dijo a don Juan: 'Antes de jubilarme, voy a sacar los tanques a la calle'. Para ser sincero, cuando mi padre me lo contó, no me lo tomé en serio, aunque debía haberlo hecho». En el fondo, creo que el resto del libro es espuma de sentimientos, anécdotas, intentos de exculpación y medias verdades sobre asuntos íntimos o de su entorno. Pero todo el libro está impregnado de su dolorosa sensación de abandono, lamiéndose las heridas en el desierto de Abu Dabi. Porque no deja de ser injusto, que el emérito esté viviendo en el exilio, repudiado y abandonado, mientras dirigentes políticos responsables de fechorías mucho más graves que las suyas se siguen paseando ufanos por los salones de la nación. Ellos ni han pedido perdón, ni se han arrepentido, como hace el desterrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  2. 2

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  3. 3 En directo, el Cádiz-Racing
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla
  10. 10 La sala New Moon apuesta por recuperar la música en directo en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Medias verdades

Medias verdades