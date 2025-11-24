Algo más que una moda

Hasta hace bien poco, el miedo a la burla impedía a muchas personas con vida pública definirse como creyentes y hablar de Dios y de ... sus sentimientos religiosos.

En los últimos días los medios de comunicación están informando abundantemente de un fenómeno nuevo. Fundamentalmente han sido dos eventos culturales los que han desatado la presencia de lo religioso entre nosotros: El nuevo disco de Rosalía, titulado 'Lux', que ha obtenido el Premio Signis y el Premio Feroz, se asoma a una estética que entrelaza fe, tradición y modernidad. Por otra parte el estreno de la película 'Los domingos', de Lauda Ruiz de Azúa, está alimentando grandes colas de gente en las salas en que se proyecta.

Lo verdaderamente novedoso es que Rosalía no emplea la estética católica o conventual para ridiculizarla. Más bien se sirve de ella para plasmar su creación musical. Una vez más aparece que la cultura católica está enraizada en el ser de los españoles y se hace presente en distintos ámbitos de la vida, no solo los religiosos. El obispo José Ignacio Munilla ha recordado que no se han cumplido las profecías ni de Voltaire: «Cien años después de mi muerte, la Biblia será un libro olvidado»; ni de John Lennon en 1966: «El cristianismo desaparecerá. Se desvanecerá y se encogerá. No tengo que discutir eso, tengo razón y el tiempo lo demostrará».

Rosalía nunca ha ocultado su religiosidad y la ha plasmado en sus letras: «Mi inspiración», confesó la artista, asegurando que incluso ha llegado a intervenir en alguna de sus canciones. «En momentos difíciles siempre ayuda muchísimo tener una referencia a Dios. Siempre es la familia en primer lugar, y no, en primer lugar, diría que siempre está Dios. Y luego, la familia. La familia es tan importante, cariño... La familia siempre es importante», se escucha en catalán en su canción G3 N15.

Y con motivo de este nuevo álbum, titulado 'Lux', que significa luz, en una entrevista con el New York Times ha declarado: «Siempre he tenido el deseo de descubrir cómo puedo acercarme a Dios, cómo puedo estar más cerca de Dios. Ese sentimiento espiritual siempre ha estado ahí, solo que no lo he racionalizado ni intelectualizado».

La película 'Los domingos', de Ruiz de Azúa, ha ganado la Concha de Oro en San Sebastián narrando la vocación a la vida contemplativa de una joven de 17 años con honestidad, sensibilidad y respeto. Su protagonista, Ainara (Blanca Soroa), es una adolescente de Bilbao que, en pleno Bachillerato, anuncia que cree tener vocación contemplativa. La noticia produce desconcierto en toda su familia. Predomina el respeto al proceso de la chica, aunque una tía acaba, no sólo oponiéndose, sino tratando de convencer al padre de la protagonista. En el fondo está la pregunta: ¿qué lleva a una joven del siglo XXI a querer ser monja?

Hay más síntomas de la revolución cultural que se está produciendo en España a nivel popular. Las procesiones y tradiciones culturales de la Semana Santa española suscitan un renovado interés. Igualmente el éxito de la serie 'The Chosen', sobre la vida de Jesucristo, o el éxito musical de Hakuna. Por otra parte, Pablo García, conocido como Paco Garna, es un youtuber influencer famoso que ha decidido entrar en el Seminario para ser sacerdote y ha sorprendido a sus miles de seguidores. Para él, «el éxito no está en el dinero o los seguidores sino en vivir la vida que Dios tiene pensada para él».

¿Estamos ante un simple recurso estético o frente a un auténtico despertar espiritual? ¿Este renovado fervor llevará a una vida de fe más profunda o se quedará en la superficie estética? Es cierto que la visibilidad de lo católico en internet no implica necesariamente un aumento de la práctica religiosa en sí, pero también es cierto que no parece que estemos simplemente ante una moda.

La fe está encontrando nuevos lenguajes y cauces de expresión. Jóvenes que antes callaban sus creencias hoy rezan el rosario en las redes sociales. El mandato del Señor sigue vigente: «Id y haced discípulos míos de todas las gentes». Sería una pena no saber aprovechar este momento para fomentar una experiencia de fe actualizada y comprometida en todos los ambientes en los cristianos estamos presentes.