Un café

Nos vemos en Super-8

Marta San Miguel

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

Mi tío sacaba su cámara y todo lo que nos rodeaba de pronto se volvía exquisito. Hasta el día dejaba de ser un día cualquiera. ... La casa del pueblo cobraba interés. También nosotros. Mis primos. Las bicis viejas. Hasta los perros que no tenían nombre, pero siempre deambulaban por allí, cobraban protagonismo. Si mi tío te apuntaba con el objetivo de su Super-8 te transformabas en una versión genuina. Y el instante cotidiano, nuestra normalidad, se volvía irrepetible. Años después volví a ver con él esas cintas y agradecí que nos grabara, y no por melancolía del tiempo pasado, sino porque grabarnos fue un gesto de amor.

